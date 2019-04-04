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Новости » Мир 4 апреля, 2019, 9:50
В Венесуэле начался уголовный процесс против Гуайдо

Член учредительного собрания Венесуэлы Гарсия Серпа заявил, что Верховный суд начал уголовный процесс против лидера оппозиции и спикера парламента Хуана Гуайдо.

Серпа заявил, что Гуайдо «ответит за измену родине», передает «Интерфакс».

«Против него начался уголовный процесс, который будут вести Верховный суд и прокурор», – заявил Серпа.

Ранее законодательное собрание Венесуэлы лишили депутатской неприкосновенности временного президента Хуана Гуайдо.
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Венесуэлановости мираХуан Гуайдо
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2019-04-04 10:53 :34