В Украине новые парковки обустроят електрозарядками

В изменениях к ГСН.2.3-15:2007 «Автостоянки и гаражи для легковых автомобилей» содержится обязательное требование – оборудовать электрическими зарядками не менее 5% машиномест на парковках.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

Изменения опубликованы 29 марта в Информационном бюллетене Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины №3/2019 и вступают в действие с 1 июля этого года.

«За прошлый год в мире было приобретено около 2,1 млн новых электрокаров. Для примера, в Норвегии – лидере среди стран Европы, было продано 73 тысячи электромобилей, то есть, каждое второе приобретенное авто было электрическим. Думаю, что уже в ближайшие 5-10 лет весь мир полностью перейдет на электрокары. Да, это не произойдет одномоментно, поэтому нужно готовиться к этому уже сейчас. Поэтому в новых изменениях в ГСН относительно автостоянок мы предусмотрели обязательно устраивать на парковках, которые проектируются, минимум 5% машиномест с зарядками для электромобилей», – написал Парцхаладзе.

Согласно изменениям в ГСН, не менее чем 5% машиномест от общего количества в гаражах и автостоянках необходимо выделять для обустройства зарядными устройствами для парковки транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими).

Парцхаладзе подчеркнул, что вышеупомянутый процент планируется постепенно увеличивать, чтобы к 2030 году все 100% машиномест на стоянках в Украине уже были оснащены електрозарядками. Эти изменения связаны с большой популяризацией электрокаров, которая ожидается в ближайшие годы. Так, по данным аналитиков немецкого Центра управления автомобильным бизнесом (САМ), стремительный рост количества электрокаров прогнозируется уже в 2020 году, так как именно на этот год автопроизводители запланировали выход на рынок многих новых моделей электромобилей.

Изменения в ГСН разработаны ПАО «Киевзнииэп».

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