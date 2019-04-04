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Новости » Спорт 4 апреля, 2019, 17:37
В Токио представили талисманы по видам спорта ХХХИИ летней Олимпиады-2020

В Японии организационный комитет ХХХИИ летних Олимпийских игр 2020 года пройдут в Токио, представил изображение талисмана Мірайтова.

Изображение олимпийского талисмана Мирайтова представляют все 33 олимпийские виды спорта, сообщает пресс-служба НОК Украины.

«Дизайн изображений призван повысить осведомленность каждого вида спорта и дисциплины у зрителей и болельщиков, и, таким образом, даст им возможность получить максимальное удовольствие от участия, а также повысит уровень проведения Игр-2020 в Токио», – говорится в сообщении.

Талисман Олимпиады в Токио раскрашенный в бело-синюю клеточку. По словам дизайнеров, которые его создали, он очень спортивный и отличается сильным чувством справедливости. По их замыслу, талисман имеет способность моментально перемещаться в пространстве в любом направлении.

Напомним, XXXII летние Олимпийские игры пройдут в столице Японии Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

 
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НОК УкраиныОлимпиада-2020новости спортаМОКталисман
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2019-04-04 17:58 :30