В штабе Президента предлагают несколько раундов дебатов с поблоковим обсуждением проблем Украины

В штабе Петра Порошенко считают, что одних дебатов между кандидатами в президенты будет недостаточно. Следовательно, предлагают несколько раундов с обсуждением ключевых проблем Украины по блокам. В частности, выделяют внешнюю политику, оборону государства и защиту прав и свобод граждан.

Об этом во время брифинга штаба Петра Порошенко, который транслировал телеканал ZIK, рассказал спикер штаба Олег Медведев.

Он отметил, что, согласно закону, должны состояться минимум одни дебаты 19 апреля между кандидатами в президенты, которые вышли во второй тур.

«Этого хотят все – и наши избиратели, и избиратели Зеленского, к которым Петр Порошенко относится с должным уважением, и, очевидно, те, кто еще не определился. Ваш интерес к теме дебатов является наглядным примером такого запроса», – отметил спикер штаба Петра Порошенко.

Кроме того, он подчеркнул, что политические дебаты – это не «95 квартал», «Рассмеши комика», и не КВН, а серьезный разговор между кандидатами в президенты.

«Избирательная кампания – это такое время, которое не является элементом шоу-бизнеса, это период, определяющий будущее страны на годы, а, возможно, и на десятилетия вперед. Поэтому мы очень серьезно относимся к этому проекту и считаем, что дебаты должны быть не одни, а нужно провести несколько раундов и обсудить те темы, которые относятся к полномочиям президента», – заявил Олег Медведев.

По его словам, первый блок вопросов должен касаться темы обороны и безопасности государства. Соответственно, второй – внешней политики и дипломатии.

«Внешняя политика сейчас не менее важна, чем оборона, поскольку Верховный главнокомандующий должен обеспечить защиту страны, в то же время обеспечивая благоприятные международные условия. В силу понятных причин, Украина не может самостоятельно противостоять российской агрессии», – пояснил советник Президента.

Третьим блоком вопросов, рассказывает спикер штаба Петра Порошенко, должны быть обеспечения конституционных прав и свобод граждан Украины гарантом Конституции.

«То есть, мы видим это не как шоу, а как содержательную беседу по вопросам, за которые отвечает президент Украины», – резюмировал Олег Медведев.

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский записал ролик, в котором заявил, что согласен на дебаты с Петром Порошенко, однако высказал ряд требований. Самое первое – это должно происходить на стадионе НСК «Олимпийский».

В свою очередь, Петр Порошенко подчеркнул, что «дебаты могут пройти на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам», но он готов провести дебаты с Владимиром Зеленским на НСК «Олимпийский».

Кроме того, Петр Порошенко пригласил Владимира Зеленского пройти медицинскую экспертизу в медпункте «Олимпийского» в пятницу, 5 апреля, в 9 часов утра.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.