В Сети обнародовали пять красивейших каверов уникального творчества Квитки Цисык

Сегодня, 4 апреля, американской певице украинского происхождения Квитке Цисык исполнилось бы 66 лет – она умерла более 20 лет назад от рака молочной железы.

Новое Время собрало пять красивых каверов на ее творчество.

Дочь эмигрантов из Западной Украины Квитка (Кейси) Цисык с раннего детства занималась музыкой. Ее голосом восхищался весь американский шоу-бизнес – Квитка работала на беквокалу у таких музыкантов, как Майкл Джексон, Уитни Хьюстон, Карли Саймон, Майкл Франкс и др. Ее голос звучал в рекламе Ford, Burger King, mcdonald's, Toyota, Coca Cola, Pepsi и др. Песня You Light Up My Life (Ты освещаешь мою жизнь), которую Цисык выполнила в одноименной романтической драме (1977), получила Оскар, Золотой глобус и номинацию на Грэмми.

Всю свою жизнь Квитка Цисык занималась популяризацией украинской песни и записала два альбома Songs of Ukraine (Песни Украины) и Два Кольори (Два цвета). В них вошли как украинские народные песни, так и песни, которые считаются классикой украинской эстрады. Ее варианты этих песен также стали классическими, и сейчас каверы на песни в ее исполнении звучат в украинских талант-шоу Голос страны и Х-фактор и на большой сцене. Предлагаем послушать пять самых интересных каверов на Квитке Цисык.

Ой верше, мій верше – Джамала

Де ти тепер – Нина Матвиенко

Ингрет Костенко – Коханий

Я піду в далекі гори – Оксана Муха

Мария Гойя – Ой не світи, місяченьку

Напомним, родители Квитки Цисык эмигрировали в США, чтобы избежать репрессий.

