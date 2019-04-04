В России сожгли почти полтонны санкционных элитных продуктов

В Ленинградской области России изъяли более четыре центнера запрещенной к ввозу европейской молочной и мясной продукции.

Об этом сообщает Сегодня.

2 апреля сотрудниками управления Россельхознадзора и Кингисеппской Таможни проведен рейд по выявлению фактов нарушения закона и ввоза санкций продукции (Указ президента РФ от 29 июля 2015 года № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации»).

В ходе проверки на складе временного хранения продукции в городе Кингисепп (МАПП «Ивангород граница с Эстонией) изъято 301,3 килограмма творога, сметаны, творога, творожного крема и 124 килограмма колбасы, сосисок, сарделек и сыровяленого мяса (хамон) на маркировочных этикетках которых указаны предприятия-производители стран-членов Европейского Союза.

Продукция общим весом 425,3 килограмма соответствии с законодательством Российской Федерации уничтожена путем сжигания, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, президент России Владимир Путин считает, что не получая уничтоженные – сожженные или раздавленные тракторами – санкционные продовольственные товары, россияне только выиграют.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.