В Общественном готовы к дебатам на «Олимпийском»

Национальная общественная телерадиокомпания Украины имеет техническую возможность провести трансляцию со стадиона «Олимпийский», но это пока нельзя назвать дебатами.

Об этом сообщили в пресс-службе телеканала, передает «Общественное».

На телеканале ссылаются на положение Центральной избирательной комиссии о проведении дебатов от 2014 года. В нем указано, что дебаты проводят в студии (комнате) национального вещателя.

«Поэтому сейчас слово за ЦИК. Если они примут новое положение, в котором исключат эту норму, тогда дебаты возможны. Если нет – то это будет шоу, или дискуссия, но не дебаты», – рассказали в пресс-службе.

Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила кандидатов на пост президента, которые прошли во второй тур президентских выборов, принять участие в теледебатах.

31 марта Петр Порошенко заявил, что перед вторым туром выборов обязательно должны состояться предвыборные дебаты кандидатов.

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