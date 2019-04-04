В НАТО утвердили программу поддержки Украины в Черном море

Министры иностранных дел стран НАТО утвердили программу усиления присутствия НАТО в Черноморском регионе из-за агрессивных действий России.

Как сообщает «Европейская правда», об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг после министерской встречи в Вашингтоне.

«Мы обсуждали, что мы можем сделать для усиления безопасности в Черноморском регионе. Мы согласовали пакет мер, которые позволят улучшить нашу осведомленность о ситуации на местах и усилить поддержку Украины и Грузии. Они будут касаться учений морских сил и береговой охраны, визиты кораблей в порты и обмен информацией», – сказал Столтенберг.

Он отметил, что одна из морских групп НАТО находится в Черном море и сегодня проводит учения с грузинскими и украинскими кораблями.

«Мы будем поддерживать наше присутствие в этом важном регионе. Россия использовала силу для незаконной аннексии Крыма и продолжает наращивание военной мощи в регионе. Мы призываем Россию отпустить украинских моряков и корабли, захваченные в прошлом году вблизи Азовского моря», – сказал генсек.

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