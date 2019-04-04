В Минсоцполитики предлагают прогуливать работу, если задерживают зарплату

В Министерстве социальной политики разработали новый законопроект, который позволяет сотруднику «прогуливать» рабочие дни, если работодатель не выплачивает ему зарплату более 15 календарных дней.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на ТСН.

Если Законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усиления защиты прав работников на своевременную выплату заработной платы» примет Парламент, то при задержке зарплаты работник имеет право за два дня уведомить руководство о своем отсутствии на работе и пропустить ее.

«В случае прекращения работником выполнения работы в связи с задержкой выплаты заработной платы собственник или уполномоченный им орган выплачивает работнику компенсацию в размере, определенном коллективным или трудовым договором, но не менее двух третей тарифной ставки установленного работнику разряда (оклада) пропорционально продолжительности прекращения работником выполнения работы. Временное приостановление работником выполнения работы не может быть основанием для применения к нему дисциплинарного взыскания», – говорится в документе.

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