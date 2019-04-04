В Киеве тысячи предпринимателей протестуют из-за новых правила размещения МАФов

В столице тысячи предпринимателей вышли на акцию протеста. Все из-за новых правил размещения так называемых МАФов.

Об этом говорится в сюжете информационного проекта «Первые о главном» на телеканале ZIK.

Госпожа Юлия показывает, что осталось от ее скромного бизнеса, которому она посвятила десять лет жизни. Когда-то здесь стоял продовольственный магазин. 2017-го пришли коммунальщики с ломами, болгарками и без предупреждений.

«Впоследствии мы поставили сюда палатку. Она стояла здесь как акция протеста. Местные подходили, подписывались под обращением к Кличко», – рассказывает предприниматель Юлия.

Юлину лавку снесли, потому что истек срок документов. Женщина уверяет: переоформить бумаги пыталась, но их не давали намеренно. Юлия обратилась в суд, где процесс продолжается и до сих пор.

Киевская же власть не медлит с новыми инициативами. Теперь депутаты вообще приняли новые правила про киоски. Их уберут с площадей возле метро, вдоль основных дорог и возле остановок общественного транспорта.

МАФы, что останутся, уйдут с аукциона. Новость настолько взволновала тысячи столичных предпринимателей, что они идут к мэрии с плакатами и громкоговорителями.

Мы за то, чтобы остались те люди, которые по закону там стояли, платили всегда и платят, чтобы они остались. Зато те все шаурмы за деньги там возникали, понимаете?» – заявила предприниматель Ольга Кузько.

Отбирать киоски киевская власть не хочет, объясняет столичный городской голова Виталий Кличко. Цель: создать конкуренцию среди предпринимателей.

«Одна машина, которая на прозрачных электронных торгах завоевала право быть возле метро «Арсенальная», платит почти миллион в бюджет нашего города. Рядом стоят МАФы, которые платят 40 тысяч все вместе. Это справедливо?» – заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Впрочем, в итоге депутаты вопрос отложили. Митингующие уверяют: с новыми правилами все равно не согласятся.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что городская власть столицы настроена внедрить прозрачные, единые для всех правила и честную конкуренцию относительно размещения МАФов в столице.

Марьям Эль Хассан Али, «Первые о главном»

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