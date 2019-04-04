В Киеве появится еще 231 пункт проката велосипедов, – КГГА

С 9 апреля 2019 в столице продолжат тестирование системы «Bike Sharing». В частности, планируется создать 231 дополнительный пункт проката велосипедов.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, сообщает официальный портал Киева.

«Этот пилотный проект в прошлом году имел весьма положительные отзывы среди киевлян и гостей города, так и в этом году продолжено его действие. Велосипеды можно будет найти на тридцати трех утвержденных локациях, привычных для велолюбителей», – отметил Николай Поворозник.

Кроме того, по его словам, сейчас утверждены условия инвестиционного конкурса по созданию сети проката велосипедов.

«По условиям конкурса инвестор должен создать в Киеве еще 231 пункт проката и обеспечить наличие у них двух тысяч велосипедов, которые должны быть оборудованы программным обеспечением, GPS-трекерами и смарт-замками», – подчеркнул первый заместитель председателя КГГА.

Он отметил, что в рамках реализации проекта предусмотрено создание двух типов пунктов проката велосипедов – площадью 6 и 12 кв. м. Их размещение осуществляется путем нанесения голубой краской линий на асфальте, без установки сборно-разборных временных конструкций и без обустройства фундаментов.

«Каждый велосипед должен быть оборудован смарт-замком, который блокирует механизм велосипеда и не дает возможности передвигаться на нем без осуществления оплаты, предупреждая при этом кражу; программным обеспечением для осуществления оплаты услуг проката и разблокировки смарт-замка велосипеда, а также GPS-трекером, который отслеживает точное местонахождение велосипеда», – рассказал Поворозник.

Напомним, в Киеве обустроили новые полосы общественного транспорта, на которых разрешено движение велосипедистам.

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