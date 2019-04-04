В Киеве появится аллея сакур

23 мая Днепровскому району исполнится 50 лет со дня основания. Накануне этой даты Коммунальное предприятие «Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Днепровского района г. Киева» начало работы с закладки «Аллеи сакур» по адресу: ул. Челябинская, 9-г.

Об этом сообщает пресс-служба Днепровской РГА.

Сейчас уже завершается подготовительный процесс: расчищена территория, выполнена разметка будущей аллеи, установлено 4 парковые скамейки, завезен грунт (чернозем) и выкопаны лунки для посадки деревьев. В дальнейшем здесь планируется высадить 25 сакур, установить фонари, саму аллею выложить тротуарной плиткой, установить гранитный камень, на котором через некоторое время разместится соответствующая памятная табличка.

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