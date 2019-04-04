В команде Зеленского объяснили, почему дебаты должны состояться на стадионе

Дебаты на стадионе, в сравнении с телестудией, охватят более широкую аудиторию. Это более открытый формат, где можно будет сразу услышать все то, что кандидаты хотят сказать.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Комментарии» заявил член «Зе!команды» Святослав Юраш.

«У нас будет ответ на реакцию Петра Порошенко. Если мы уже начали диалог, то будет отвечать Владимир Зеленский. Он готов дебатировать, общаться, создавать диалог», – говорит Святослав Юраш.

Он подчеркивает, что «Зе!команда» и Владимир Зеленский предлагают дебаты двух людей, которые понимают, что являются претендентами на пост президента.

«Мы предлагаем формат, в котором все медиа, общество имеют возможность увидеть двух претендентов, услышать аргументы, выбирать для себя какую-то сторону. Ответ Зеленского на заявление Порошенко точно будет», – уверяет Святослав Юраш.

Член «Зе!команды» объясняет, почему важно провести дебаты на стадионе «Олимпийский».

«Стадион, по сравнению с телестудией, охватит большую аудиторию. Стадион – это более открытый формат, где можно будет сразу услышать все то, что кандидаты хотят сказать. На наш взгляд, дебаты на стадионе – это интереснее для Украины, которая в очередной раз решает куда и с кем ей идти», – добавляет Святослав Юраш.

Напомним, Петр Порошенко согласился на дебаты с Владимиром Зеленским на НСК «Олимпийский».

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