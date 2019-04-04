Умер известный украинский журналист Тарас Москалюк

Сегодня скоропостижно скончался известный украинский журналист, региональный редактор телеканала «112 Украина» Тарас Москалюк.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказала Оксана Баркалова.

Близкая подруга Москалюка рассказала про эту тяжелую утрату всем украинцам на своей странице в социальной сети.

«Друзья. Это правда. Нелепая и страшная правда. Taras Moskalyuk, самый-самый с детства один. Спасибо тебе, что ты был с нами в этой жизни. Церемония прощания в субботу в Киеве. Детали позже», – лаконично написала она на своей странице.

Причиной смерти журналиста стала болезнь. Какая именно, пока не уточняется. Дата кремации предварительно назначена на субботу, 6 апреля. Журналиста проводят в последний путь на Байковой, 16.

Коллеги и друзья Тараса Москалюка вспоминают его как позитивного и доброго человека, который всегда и при любых обстоятельствах приходил на помощь.

«Видно было, что он болеет, но он улыбался, шутил. Как всегда. Потом узнали, что он в больнице. Он приходил в офис буквально несколько дней назад. Я его еще обнять успела», – написала журналистка 112 Украина Оксана Зинковская.

«Просто шок. Умер Тарас Москалюк... Буквально недавно мы с ним созванивались и собирались организовать в Ирпене шашлыки с нашими донецкими журналистами. Ждали теплых дней и окончания выборов, когда все будут немного свободнее...» – пишет Лариса Лисняк.

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