Укрзализныця сообщила, как будет ходить новый поезд в Польше

Железнодорожные перевозки пассажиров по маршруту Львов-Люблин планируют организовать с пересадкой в польском Холме.

Об этом рассказал начальник департамента пассажирских перевозок дальнего следования Укрзализныци Александр Красноштан, передает НВ со ссылкой на ЦТС.

«Львов-Люблин – мы работаем над пересадочным сообщением. Хотим сделать поезд через Холм, аналогично как сейчас ходит Здолбунов-Холм. То есть мы довозим пассажиров до Холма по колее 1520 и там люди пересаживаются на поезда, идущие по европути 1435 до Люблина», – пояснил Красноштан.

По его словам, Укрзализныця имеет большую заинтересованность в проекте и, скорее всего, он будет реализован.

Ранее рассматривались три возможных варианта запуска железнодорожного сообщения со Львова до Люблина: первый – с пересадкой пассажиров из вагонов украинского поезда в польский поезд, второй – использование вагонов с автоматической сменой ширины колеи, третий – строительство новых путей.

Как заявил в декабре 2018 года министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик, первый вариант – наиболее привлекательный.

«Думаю, что этот поезд может быть уже в расписании с июня 2019 года или самое позднее – зимой», – добавил Адамчик.

Решение начать разрабатывать новый железнодорожный маршрут между странами было принято на уровне министров инфраструктуры Украины и Польши летом 2018 года.

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