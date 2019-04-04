Украина в марте увеличила свои международные резервы

Международные резервы Украины в марте 2019 года увеличились на 2,1% – до $20,633 млрд в эквиваленте.

Соответствующие предварительные данные приводит Национальный банк Украины.

Увеличение международных резервов в марте обеспечили такие факторы как:

получение займа под гарантии Всемирного банка на сумму 512 млн евро;

поступления от размещения облигаций в иностранной валюте (от продажи еврооблигаций – $357,1 млн, от ОВГЗ в инвалюте – $159,8 млн и 5,4 млн евро);

чистая покупка НБУ валюты на межбанковском валютном рынке обеспечила пополнение резервов на $162,2 млн.

Регулятор отметил, что на размер международных резервов также положительно повлияло увеличение стоимости финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости, курса гривни к иностранным валютам) на сумму $8,6 млн.

В марте из резервов направлено $866,5 миллионов на платежи по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте, а также $159,8 миллионов на выплату по обязательствам перед Международным валютным фондом.

«По состоянию на 1 апреля 2019 года объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств и текущих операций правительства и НБУ», – отметили в Нацбанке.

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