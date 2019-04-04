Украина может потерять донорское финансирование, если не изменит один закон, – США

Американские дипломаты заявляют, что Украина рискует потерять донорское финансирование от иностранных партнеров, если не внесет изменения в закон о противоминной деятельности.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине.

«Мины – это угроза №1 для гражданского населения восточной Украины. Верховная Рада должна принять поправку, что позволит прямое донорское финансирование операторов противоминной деятельности. Иначе Украина рискует потерять донорское финансирование, которое поставит большее количество жизней под угрозу», – говорится в сообщении на странице диппредставительства в Twitter.

20 марта посол Великобритании в Украине Джудит Гоф предупредила, что все международные усилия по гуманитарному разминированию в Украине под угрозой срыва, если Верховная рада оперативно не примет небольшие поправки в новый закон о разминировании. Иначе, по ее словам, гуманитарная работа будет приостановлена.

«Не препятствуйте нам финансировать гуманитарное разминирование!» – сказал в свою очередь посол Канады в Украине Роман Ващук.

22 марта был зарегистрирован проект закона о внесении изменений в закон «О противоминную деятельность в Украине» относительно усовершенствования механизмов привлечения финансирования мер противоминной деятельности.

Законопроектом предлагается ввести нормы, которые позволяют операторам противоминной деятельности осуществлять привлечение финансовых ресурсов непосредственно от доноров. При таких условиях денежные средства не будут подлежать зачислению в спецфонд госбюджета, как это предусмотрено действующей на момент разработки проекта закона редакцией части 2 статьи 8 закона «О противоминной деятельности в Украине», – отмечают в УНИАН.

С начала вооруженной агрессии России на Донбассе в результате подрыва на минах погибло 269 гражданских лиц, из них 27 детей. На сегодня около 16 тыс. кв. километров в Луганской и Донецкой областях, в том числе и на временно оккупированных территориях, содержат участки местности, которые составляют минную опасность для населения.

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