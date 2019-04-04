Тимошенко – на «подтанцовку»? – нардеп удивился новой идее Зеленского

Предложение Владимира Зеленского относительно участия Юлии Тимошенко в качестве арбитра в дебатах означает взять на «подтанцовку» «старые лица».

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины Игорь Лапин.

По его словам, такая идея, высказанная в новом ролике, является пренебрежением к Юлие Владимировне как к политику.

«Это уровень политика, который хочет на «подтанцовку» к себе на шоу пригласить Юлию Тимошенко. Это мое личное мнение от увиденного ролика. Хотя я очень редко выступаю бронежилетом у Юлии Владимировны, потому что мы являемся оппонентами», – отметил нардеп.

Кроме того, по мнению господина Лапина, в ролике есть откровенная манипуляция, потому что никто не называл 30% избирателей Зеленского бранными словами.

«Господин Зеленский просто прикрывается этими процентами украинцев. Это очень хорошо сделанная манипулятивная композиция. Сначала он хочет взять Тимошенко в качестве арбитра. Потом он возьмет Бойко в качестве экономического эксперта, а Портнова в качестве юридического эксперта. Я считаю, что это уже идет к плинтусу», – констатировал политик.

В то же время народный депутат Иван Крулько добавил: относительно дебатов Юлия Тимошенко свое слово обязательно скажет, Владимир Зеленский получит ответ, и он должна удовлетворить украинцев, которые будут очень внимательно наблюдать.

«Я думаю, что Владимир не выходит из своего амплуа, он в нем живет. Я бы хотел, чтобы Владимир осознал, куда он попадет, если победит на президентских выборах и какие задачи ему придется решать. Это не ролики снимать и не троллить друг друга, это нужно объединять команду. Сейчас для него было бы очень важно находить себе партнеров, чтобы страна не попала в яму, из которой не будет выхода», – добавил г-н Крулько.

Напомним, сразу после объявления экзит-полов Петр Порошенко пригласил Зеленского на предвыборные дебаты. В тот же вечер Зеленский под давлением журналистов согласился на дебаты. Далее в команде Зеленского заявили, что он готов к дебатам, но если позволит концертный график. Позже на сайте Президента Украины появилась петиция об обязательности политических дебатов накануне второго тура выборов, а «Общественное» пригласило на дебаты кандидатов в Президенты, которые пройдут во второй тур. Отреагировали и соцсети, где распространился флешмоб в поддержку дебатов между Порошенко и Зеленским. И вот вчера, 3 апреля, команда Зеленского «проявила креатив» и предъявила действующему Президенту ультиматум – провести дебаты на НСК «Олимпийский» в присутствии зрителей и журналистов. Сначала в команде Президента заявили, что гарант не намерен вести дебаты на стадионе, и впоследствии сам Петр Порошенко согласился: «Стадион, так стадион!». В МВД уже заявили, что готовы обеспечить охрану дебатов на НСК «Олимпийский». «Общественное» готово организовать дебаты на НСК «Олимпийский», хотя туда еще никто не обращался с таким предложением. А вот ЦИК не соглашается пока с такой идеей – это будет агитация, а не дебаты. Несколько часов назад представитель Порошенко пригласил Зеленского в 9:00 в медпункт «Олимпийского» – на медэкспертизу.

Однако, Владимир Зеленский отказался сдавать анализы в медпункте стадиона «Олимпийский». У Зеленского пригласили Порошенко вместе сдать анализы в лаборатории «Евролаб» в 8 утра 5 апреля.

Согласно данным YouControl, лаборатория, куда для сдачи анализов Зеленский пригласил Петра Порошенко, зарегистрирована в Великобритании, а одним из ее конечных бенефициаров является гражданин России Кириллов Алексей Алексеевич.

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