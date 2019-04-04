ЦИК: На «Олимпийском» выйдут не дебаты, а предвыборная агитация

Предложенные кандидатами на пост Президента дебаты на НСК «Олимпийский» могут быть формой предвыборной агитации, а не определенными Законом «О выборах Президента Украины» теледебатами.

Об этом сказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко, передает Укринформ.

«То, о каких дебатаз говорится в постановлении ЦИК, – это статья 62 закона (О выборах Президента Украины – ред.). Дебаты, о которых говорят сейчас два кандидата, это немножко не та статья закона, то есть речь идет сейчас о те дебаты, которые регулируются как форма предвыборной агитации», – отметил он.

Радченко подчеркнул, что статья 62 закона о выборах Президента определяет процедуру и сроки проведения передвибочих теледебатов, которые проводятся на Общественном телеканале и оплачиваются из государственного бюджета.

В то же время он выразил мнение, что, скорее всего, кандидаты на пост главы государства, которые говорят о дебатах на стадионе «Олимпийский», имеют в виду форму агитации, которая урегулирована статьей 58 закона о выборах Президента относительно «проведение публичных дебатов, дискуссий, пресс-конференций». По его словам, такие дебаты должны оплачиваться из избирательных фондов кандидатов.

«Я не знаю, о чем говорят кандидаты, спрашивайте у них, но, возможно, оба кандидата плохо читали закон. Есть предвыборные теледебаты, 62-я статья закона и постановление ЦИК касается именно этого. Когда один кандидат другого вызывает на дебаты, то очевидно, что речь идет о части 1 п. 3 статьи 58 закона. Вот разница», – добавил заместитель председателя ЦИК.

Вместе с тем Радченко напомнил, что до момента принятия итогового протокола ЦИК о результатах голосования 31 марта и объявление повторного голосования (второго тура – ред.) агитация кандидатов на пост Президента не разрешается.

Как сообщалось, кандидат в президенты Владимир Зеленский 3 апреля заявил, что дебаты с другим кандидатом на пост главы государства Петром Порошенко должны состояться на стадионе «Олимпийский».

После этого государственное предприятие НСК «Олимпийский» сообщило, что не получало никаких официальных заявок или проектов соглашений на проведение дебатов между кандидатами в Президенты Украины.

Позже Петр Порошенко ответил на вызов Зеленского. Действующий глава государства подчеркнул, что дебаты не являются шоу, которое происходит на стадионе, а серьезной дискуссией о стратегии развития страны, о ценностях, об историческом векторе, о приоритетах. Порошенко напомнил, что согласно закону о выборах Президента дебаты могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией на всех телеканалах, но согласился на проведение дебатов на НСК «Олимпийский».

Напомним, сразу после объявления экзит-поллов Петр Порошенко пригласил Зеленского на предвыборные дебаты.

В тот же вечер Зеленский под давлением журналистов согласился на дебаты.

Далее в Зе-команде заявили, что он готов к дебатам, но если позволит концертный график.

Позже на сайте Президента Украины появилась петиция об обязательности политических дебатов накануне второго тура выборов, а «Общественное» пригласило на дебаты кандидатов в Президенты, которые пройдут во второй тур. Отреагировали и соцсети, где распространился флешмоб в поддержку дебатов между Порошенко и Зеленским.

И вот вчера, 3 апреля, команда Зе «проявила креатив» и предъявил действующему Президенту ультиматум – провести дебаты на НСК «Олимпийский» в присутствии зрителей и журналистов.

Сначала в команде Президента заявили, что гарант не намерен вести дебаты на стадионе, но впоследствии сам Петр Порошенко согласился: «Стадион, так стадион!».

В МВД уже заявили, что готовы обеспечить охрану дебатов на НСК «Олимпийский».

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