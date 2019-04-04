Цена этого шоу – государство Украина, – Лапин о дебатах Зеленского и Порошенко

Дебаты на стадионе Олимпийский – это крупнейшее шоу Владимира Зеленского с самыми дорогими билетами, а цена – государство Украина.

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины Игорь Лапин.

В частности, на вопрос ведущего программы о том, ждет ли он дебаты между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, господин Лапин сказал, что законом предусмотрено, что перед вторым туром кандидаты в президенты должны были бы прийти на дебаты, формат которых прописан в законодательстве.

«Мы увидели хороший ролик со стороны господина Зеленского, который профессионально снятый и с троллингом, где он пригласил Президента принять участие в дебатах, на что Порошенко согласился. Все забросали Зеленскому, что он не общается с прессой, а для европейских партнеров не понятен его курс и что он собирается делать с государством. Поэтому я считаю, что личное освещение своей позиции одного из кандидатов, а не через политтехнологов или спичрайтеров, было бы достаточно правильным для того, чтобы зацементировать веру тех, кто за него голосовал или, наоборот, развенчать мифы», – отметил нардеп.

Однако он отметил, что дебаты – это не обязанность, это один из минусов, который можно записать в кейс кандидату. Также политик заметил, что в этом соревновании с одной стороны выступает действующий президент, а с другой стороны – технология, и что в таких условиях дебаты могли бы частично расставить все на свои места.

«По вопросу стадиона, Президент сказал, что пусть будет стадион, теперь мы видим, что вроде и стадион, а с другой стороны, другое помещение давайте. Мне кажется, что это просто большое шоу Владимира Зеленского, который прекрасно в нем сыграл», – переконания Лапин.

Напомним, сразу после объявления экзит-полов Петр Порошенко пригласил Зеленского на предвыборные дебаты. Того же вечера Зеленский под давлением журналистов согласился на дебаты. Далее в команде Зеленского заявили, что он готов к дебатам, но если позволит концертный график. Позже на сайте Президента Украины появилась петиция об обязательности политических дебатов накануне второго тура выборов, а «Общественное» пригласило на дебаты кандидатов в Президенты, которые пройдут во второй тур. Отреагировали и соцсети, где распространился флешмоб в поддержку дебатов между Порошенко и Зеленским.

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