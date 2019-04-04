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Новости » Мир 4 апреля, 2019, 9:24
Трамп в Овальном кабинете встретится с вице-премьером Китая, – Белый дом

Президент США Дональд Трамп в четверг, 4 апреля, проведет встречу с вице-премьером Госсовета Китая.

Об этом информирует пресс-служба Белого дома в рабочем расписании президента США, передает «Укринформ».

Имя китайского чиновника не называется, но, очевидно, речь идет о вице-премьера Лю Хэ, который как раз прибыл в Вашингтон на переговоры.

Встреча запланирована на 16:30 по местному времени в Овальном кабинете.
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новости мираКитайСШАДональд Трамп
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2019-04-04 10:53 :32