Трамп в Овальном кабинете встретится с вице-премьером Китая, – Белый дом

Президент США Дональд Трамп в четверг, 4 апреля, проведет встречу с вице-премьером Госсовета Китая.

Об этом информирует пресс-служба Белого дома в рабочем расписании президента США, передает «Укринформ».

Имя китайского чиновника не называется, но, очевидно, речь идет о вице-премьера Лю Хэ, который как раз прибыл в Вашингтон на переговоры.

Встреча запланирована на 16:30 по местному времени в Овальном кабинете.

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