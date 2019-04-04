Теледебаты будут проведены только в рамках действующего законодательства, – ЦИК

Теледебаты между кандидатами в президенты будут проведены только в рамках действующего законодательства.

Об этом говорится в официальном заявлении Центральной избирательной комиссии.

«Подчеркиваем, что проведение теледебатов предусмотрено частями первой – пятой статьи 62 Закона Украины «О выборах Президента Украины», а потому ЦИК обеспечит проведение теледебатов, а Национальная общественная телерадиокомпания Украины организует их проведение в соответствии с требованиями законодательства. Важность этих теледебатов является бесспорной как с точки зрения соблюдения Закона, так и с точки зрения общественного интереса», – говорится в сообщении.

Вместе с тем, как отмечают в ЦИК, кандидаты на пост президента Украины имеют право проведение предвыборной агитации в других ее формах.

«Прежде всего такое право предусмотрено пунктом 3 части первой и частью седьмой статьи 58 Закона. Но такой вид агитации производится исключительно за счет средств избирательного фонда кандидата», – отметили в Центризбиркоме.

ЦИК также обращает внимание, что по состоянию на 4 апреля Комиссия не установила результатов голосования в день выборов Президента Украины 31 марта 2019 года.

В ЦИК напомнили, что закон четко устанавливает время, длительность и порядок проведения теледебатов.

«Так, теледебаты за счет средств Государственного бюджета Украины проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования между 19 и 22 часами в прямом эфире, продолжительностью не менее 60 минут», – говорится в сообщении.

Как отмечается, согласно постановлению Центральной избирательной комиссии от 5 мая 2014 года № 472, местом их проведения является местонахождение Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Теледебаты проводятся в студии, оформление которой не может содержать агитационных материалов в пользу любого из кандидатов. Не допускается участие в теледебатах доверенных лиц или других представителей кандидатов, а также трансляция предварительно подготовленного видеоматериала о кандидате, использование агитационных и других материалов о кандидате. Также части шестая – двенадцатая статьи 62 Закона регламентирует право телеорганизаиям организовывать теледебаты между кандидатами на пост Президента Украины как цикл передач. Телерадиоорганизация может создать только один цикл таких передач во время избирательного процесса. Такой цикл передач может транслироваться исключительно в прямом эфире.

«Теледебаты могут проводиться за счет средств избирательных фондов кандидатов на пост Президента Украины в сроки, предусмотренные Законом для проведения предвыборной агитации, в промежутке между 19 и 22 часами», – пояснили в ЦИК.

При этом, как отмечается, средство массовой информации, которое предоставило эфирное время кандидату на пост Президента Украины, не может отказать в предоставлении эфирного времени на тех же условиях другому кандидату.

Центральная избирательная комиссия также отметила, что агитация перед повторным голосованием начинается со дня, следующего после назначения повторного голосования, и заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем повторного голосования.

«Поэтому до установления Центральной избирательной комиссией результатов голосования в день выборов Президента Украины 31 марта 2019 года проведение предвыборной агитации в любых ее формах является грубым нарушением требований Закона. Дискуссии между субъектами избирательного процесса относительно места и условий проведения теледебатов могут быть восприняты как предвыборная агитация», – подчеркнули в ЦИК.

Центральная избирательная комиссия призвала также всех субъектов избирательного процесса, телерадиокомпании, общественные организации и экспертов на данном этапе «не манипулировать общественным мнением относительно проведения теледебатов».

Напомним, Зеленский пригласил Тимошенко стать «гарантом честных правил» на дебатах.

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