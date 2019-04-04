США слишком поздно начали реагировать на угрозы, которые несет строительство «Северного потока-2», – эксперт

Сегодня уже можно снимать розовые очки и откровенно говорить, что строительство «Северного потока-2» будет завершено. Проект реализуют в первую очередь потому, что его противниками было потеряно драгоценное время. В частности, США среагировали с опозданием.

Такое мнение в эфире информационно-аналитического проекта «Комментарии» на телеканале ZIK выразил сопредседатель общественной инициативы «Права справа» Дмитрий Снегирев.

Он выразил убеждение, что позиция Дании по проведению экологической экспертизы проекта «Северный поток-2» была озвучена «с помощью США». Следовательно, отмечает: это сделано для притормаживание процесса строительства.

«Давайте снимем розовые очки и четко скажем, что «Северный поток-2» будет построен. Или он будет возведен в обход Дании, или найдут какие-то другие возможности, впрочем, несмотря на усилия Соединенных Штатов и некоторых европейских партнеров Украины, этот проект будет реализован», – заверил эксперт.

По его словам, проект «Северный поток-2» будет реализован в первую очередь за то, что его противники потеряли время.

«В течение 2015-2016 годов Россией закуплено на территории Германии и Австрии 3 подземные газо - и нефтехранилища. Соответственно, понятно, что газопровод «Северный поток-2» готовился не вчера и не позавчера», – рассказывает Дмитрий Снегирев.

Вместе с тем, отмечает специалист, реакция Соединенных Штатов Америки на строительство газопровода является преждевременным. Мол, они среагировали с опозданием.

«Я согласен, что здесь речь идет об экономических интересах Германии. Соответственно, именно она будет лоббировать и продвигать этот проект. Вероятнее всего, речь здесь идет не о политической составляющей, а чисто экономический. К сожалению, чисто экономические немецкие интересы будут привілеювати в этом вопросе», – резюмировал общественный деятель.

Напомним, вице-президент США Майк Пенс раскритиковал Германию за ее позицию относительно строительства газопровода «Северный поток-2», заявил, что газопровод может сделать экономику страны заложницей РФ.

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