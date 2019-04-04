Советник Зеленского: Люди сделали свой выбор не в пользу оратора

Конституция не требует от Президента быть оратором. И наши люди сделали свой выбор не в пользу хорошего оратора, а в пользу нового человека, который сломает эту систему.

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявил советник Владимира Зеленского Руслан Рябошапка.

Господин Рябошапка подчеркнул, что портрет избирателя Зеленского отнюдь не является пророссийским, да и сам политический курс «Зе!Команды» – прозападный. Кроме этого Рябошапка отметил, что еще до второго тура выборов Президента Зеленский представит свою команду. Также Рябошапка обратил внимание на то, что украинцы в первом туре выборов избрали не президента-оратора, а несистемного человека.

«Было бы очень хорошо иметь такого президента, который общается так, как Обама или как Макрон. Хорошо говорить так, как говорит наш Президент Порошенко.

И Конституция не требует от Президента быть оратором. И наши люди сделали свой выбор не в пользу хорошего оратора, а в пользу нового человека, который сломает эту систему», – подчеркнул Руслан Рябошапка.

Зато украинский певец Сергей Фоменко недоумевает, почему Зеленский будет ломать ту систему, которая после хаоса 2014-го года была хоть немного налажена.

«В Украине наконец-то начала расти экономика. На это ушло очень много лет. Поэтому ломать то, что мы очень долго строили и то, что еле стоит, это не очень понятно», – отметил Сергей Фоменко.

Напомним, 31 марта в Украине состоялись очередные президентские выборы. 4 апреля ЦИК обработала 100% протоколов в электронном виде на выборах Президента Украины. Согласно обнародованным результатам, лидирует Владимир Зеленский, за него свои голоса отдали 30.24% (5 713 825) избирателей. За Петра Порошенко проголосовали 15.95% (3 014 523) избирателей.

Как сообщалось, Петр Порошенко 5 апреля, в 9 часов утра, ждет Владимира Зеленского в медицинском пункте НСК «Олимпийский».

Напомним, Владимир Зеленский записал ролик, в котором заявил, что согласен на дебаты с Петром Порошенко, однако высказал ряд требований. Самая первая – это должно происходить на стадионе НСК «Олимпийский».

Петр Порошенко подчеркнул, что «дебаты могут пройти на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам», но он готов провести дебаты с Владимиром Зеленским на НСК «Олимпийский».

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