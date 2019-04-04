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Новости » Общество 4 апреля, 2019, 15:49
Скончался известный кинорежиссер Георгий Данелия

В возрасте 88 лет после продолжительной болезни скончался советский и российский кинорежиссер Георгий Данелия.

Об этом сообщает Новая газета.

Георгий Данелия госпитализировали из-за воспаления легких в феврале. Он попал в реанимацию, врачи временно ввели его в искусственную кому, чтобы стабилизировать дыхание.

Георгий Данелия родился в Тифлисе 25 августа 1930 года, но уже через год его семья переехала в Москву. В 50-х годах он окончил Московский архитектурный институт и работал архитектором в Институте проектирования городов.

В 1959 году Данелия окончил Высшие режиссерские курсы при «Мосфильме» в мастерскую Михаила Калатозова, после которых начал работать в киностудии режиссером-постановщиком.

В 1960 году вышла его дебютная картина «Сережа» по одноименной повести Веры Пановой. Фильму присудили Гран-при на Международном кинофестивале в Карловых Варах.

Большую популярность принесли Георгию Данелии такие картины, как «Афоня», «Мимино», «Осенний марафон», «Кин-Дза-Дза».
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киноновости УкраинысмертьГеоргия Данелия
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