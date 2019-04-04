Руководителя ГУ Госгеокадастра на Волыни задержали на взятке в $20000

На взятке в 20 тысяч долларов на Волыни погорел чиновник главного управления Госгеокадастра.

Об этом IA ZIK сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Западного региона Украины.

Работники полиции и прокуратуры задокументировали факт вымогательства и получения неправомерной выгоды исполняющим обязанности начальника главного управления Госгеокадастра в Волынской области.

Взятку в размере 20 тысяч долларов США предназначалась за согласование государственной землеустроительной экспертизы проекта землеустройства относительно отвода земельного участка за пределами населенного пункта.

Средства обнаружено и изъято в полном объеме в ходе проведения личного обыска должностного лица.

Продолжаются следственные действия. По результатам их проведения будут решены вопросы относительно задержания правонарушителя, сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения.

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