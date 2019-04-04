Россияне до сих пор считают – если бы Путин баллотировался в Украине, он выиграл бы, – Грымчак

Россияне до сих пор считают, если бы Путин баллотировался в Украине, то выиграл бы выборы, потому что живут представлениями, которые им навязывают.

Об этом в эфире программы «Игра Z огнем» на телеканале ZIK заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Юрий Грымчак

По словам г-на Грымчака, россияне живут представлениями об Украине, которые им постоянно навязывается. И в целом в российской политике никто не может высказать политической точки зрения относительно украинских выборов без согласия руководства.

«Они искренне считают, что Украина захвачена киевской хунтой и что здесь языковые патрули с автоматами бегают по улицам. Вышел Путин и сказал, что не будет иметь никаких дел с Порошенко, что пусть будет кто угодно, кроме него. Вы действительно считаете, что Жириновский может просто выйти и сам что-то озвучивать», – отметил заместитель министра.

Кроме этого, политик считает, что предложения референдума, которые фигурируют в обещаниях Владимира Зеленского невозможно реализовать, потому что в Украине не прописан закон о референдуме. А его предложения по выбору пути в ЕС или в НАТО на референдуме выглядят нелепо, потому что эти направления уже прописаны в Конституции Украины.

«Пять лет назад можно было сделать все, что предлагает господин Зеленский, например, провести референдум. Сегодня решением Верховной Рады в Конституции записано, что курс нашего государства на ЕС и НАТО. То есть теоретически можно провести референдум, но в связи с разъяснением Конституционного суда, надо, чтобы решение по изменению Конституции, даже по результатам референдума, принимались Верховной Радой», – объяснил Грымчак.

Также гость программы отметил, что требования Зеленского к Президенту выглядят странно. По его мнению, таким заявлением команда Зеленского фактически признает, что выиграет Порошенко.

«Например, если я выиграю выборы, то какой мне смысл выдвигать какие-то требования к моему конкуренту?», – прокомментировал гость программы.

К слову, 31 марта в Украине состоялись очередные президентские выборы.

Таким образом, по состоянию на 16:00 3 апреля Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах голосования окружных избирательных комиссий 97 территориальных избирательных округов.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.