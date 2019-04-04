Россия хочет восстановить авиасообщение с Украиной

Федеральное агентство воздушного транспорта РФ предложило властям Украины провести переговоры относительно восстановления авиасообщения в полном объеме.

Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на Росавиацию.

«В ответ на запрет прямого чартерного воздушного сообщения властей Украины между нашими странами, предлагаем провести переговоры и возобновить воздушное сообщение на регулярной и чартерной основе между Россией и Украиной в полном объеме. Уверены в том, что такое решение отвечает интересам наших народов и авиапассажиров», – приводит заявление Росавиации агентство.

В то же время на сайте российского ведомства такое сообщение не опубликовано.

В сентябре-октябре 2015 года Россия запретила украинским компаниям летать в РФ. Украина полностью прекратила авиасообщение с Россией.

3 апреля Кабмин поддержал проект постановления Министерства внутренних дел о запрете нерегулярного авиасообщения между Украиной и Российской Федерацией после визита Бойко и Медведчука в РФ.

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