Ралли-рейд «Дакар» с 2020 года будет проходить в Саудовской Аравии

Знаменитое в мире автоспорта ралли-рейд «Дакар» оставит Южную Америку, чтобы начать новую эру на Среднем Востоке в 2020 году после подписания пятилетнего соглашения с Саудовской Аравией.

Организатор «Дакара» «ASO» объявит свое решение в ближайшие недели, сообщает ua.motorsport.com.

«В то время, как проведение следующей гонки в Южной Америке до сих пор считалось вариантом, продолжительная экономическая неопределенность привела к переговорам на Ближнем Востоке и в Южной Африке. Первый год пятилетнего соглашения означает, что ралли стартует из Эр-Рияда в январе и обеспечит необходимую стабильность для «ASO», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Саудовская Аравия не имеет ландшафта для «Дакара», только 1,4 млн кв. км Аравийской пустыне с горным массивом Асира, где температура колеблется от -2 до +30 градусов по Цельсию в январе.

Также Саудовской Аравии придется справиться с прибытием сотен иностранцев, которым начали выдавать туристические визы лишь в конце 2018 года, а также женщин-гонщиц, членов команд, организаторов и журналистов.

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