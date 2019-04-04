live
Aнонси
Анонс програми ДокаZ з Олексієм Шевчуком: Підсумки виборів за 04.04.19
Анонс програми ДокаZ з Олексієм Шевчуком: Підсумки виборів за 04.04.19
4 апреля, четверг
Анонс програми Прямим текстом: Приїхали за 04.04.19
Анонс програми Прямим текстом: Приїхали за 04.04.19
4 апреля, четверг
Анонс програми Стежками війни: Іноземні побратими, 4.04.19, о 23.00
Анонс програми Стежками війни: Іноземні побратими, 4.04.19, о 23.00
4 апреля, четверг
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
Новости » Общество 4 апреля, 2019, 0:08
Против духовной независимости Украины: Московский патриархат призывает Варфоломея отозвать Томос

С призывом к Вселенскому патриарху отозвать Томос об автокефалии ПЦУ обратился Священный Синод УПЦ МП (Русской православной церкви в Украине) на заседании, которое состоялось 3 апреля.

Об этом сообщает сайт УПЦ МП.

«Следует констатировать, что действия Константинопольского Патриархата в Украине нанесли большой ущерб украинскому православию, а также стали угрозой для всеправославного единства. Считаем, что Константинопольский Патриархат и лично Патриарх Варфоломей должен признать свою ошибку и работать над ее исправлением», – говорится в заявлении.

Синод подчеркнул, что «ни одна из поместных православных церквей не признала этого незаконного деяния Константинопольского Патриархата».

«Способом исправления этой ошибки мог бы быть отзыв Томоса, призыв к раскольникам о покаянии в грехе раскола и созыва Всеправославного собрания для соборного решения украинского церковного вопроса», – говорится в постановлении Синода.

3 апреля в Киево-Печерской лавре началось первое в 2019 году заседание Священного Синода Украинской православной церкви Московского патриархата. Его возглавил митрополит Онуфрий.

 
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
патриарх Варфоломейновости УкраинытомосУПЦ МП
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-04-04 00:21 :09