Против духовной независимости Украины: Московский патриархат призывает Варфоломея отозвать Томос

С призывом к Вселенскому патриарху отозвать Томос об автокефалии ПЦУ обратился Священный Синод УПЦ МП (Русской православной церкви в Украине) на заседании, которое состоялось 3 апреля.

Об этом сообщает сайт УПЦ МП.

«Следует констатировать, что действия Константинопольского Патриархата в Украине нанесли большой ущерб украинскому православию, а также стали угрозой для всеправославного единства. Считаем, что Константинопольский Патриархат и лично Патриарх Варфоломей должен признать свою ошибку и работать над ее исправлением», – говорится в заявлении.

Синод подчеркнул, что «ни одна из поместных православных церквей не признала этого незаконного деяния Константинопольского Патриархата».

«Способом исправления этой ошибки мог бы быть отзыв Томоса, призыв к раскольникам о покаянии в грехе раскола и созыва Всеправославного собрания для соборного решения украинского церковного вопроса», – говорится в постановлении Синода.

3 апреля в Киево-Печерской лавре началось первое в 2019 году заседание Священного Синода Украинской православной церкви Московского патриархата. Его возглавил митрополит Онуфрий.

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