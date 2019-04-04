Пророссийские боевики дважды открывали огонь вблизи Лебединского. Обошлось без потерь

От начала текущих суток в зоне проведения Операции объединенных сил боевики шесть раз обстреливали позиции украинских защитников, потерь среди военных нет.
Об этом говорится в сводке ООС по состоянию на 18:00 4 апреля.
Отмечается, что трижды террористы применяли запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
«Все обстрелы были осуществлены в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», – говорится в сообщении.
В частности, оккупанты дважды били из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов – вблизи села Лебединского.
Из миномета калибра 82 мм и стрелкового оружия стреляли возле Авдеевки.
«Из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Пески», – добавили в ООС.
Также террористы стреляли из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле поселка городского типа Талаковки, а из автоматических станковых гранатометов в районе населенного пункта Павлополя.
Сообщается, что подразделения, которые обстреливал противник, дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения. Потери противника уточняются.
В ООС уверяют, что ситуация остается под контролем украинских военных.
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