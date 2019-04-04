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Новости » Спорт 4 апреля, 2019, 16:42
Промоутер Усика Александр Красюк: Бой Усик – Такам состоится 25 мая

Дебют украинского боксера, чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика в новой для него, супертяжелой весовой категории может состояться 25 мая.

Чемпион мира в первом тяжелом весе украинский боксер Александр Усик свой первый бой в супертяжелом весе может провести 25 мая.

Александр Красюк, промоутер украинского боксера, считает, что вероятнее всего поединок Усик – Такам состоится 25 мая, сообщает isport.ua.

Кроме того, Красюк на пресс-конференции отметил, что поединок состоится либо в Чикаго, либо в Оксон-Гилли (США, штат Мэриленд) – в том зале, где раньше украинцы Александр Усик, Александр Гвоздик и Василий Ломаченко провели свои бои в одном вечере бокса.

Ранее сообщалось, что бой Александр Усик – Карлос Такам может состояться 17 или 18 мая.

Напомним, Александр Усик провел последний бой в ноябре прошлого года, нокаутировав британца Тони Бэллью. 38-летний Карлос Такам в декабре 2018 года победил техническим нокаутом немца Сенада Гаши.

 
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2019-04-04 17:59 :26