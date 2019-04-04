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Новости » Мир 4 апреля, 2019, 12:48
Польский генерал считает, что запад нанесет ядерный удар в случае атаки Путина

Бывший главнокомандующий Сухопутных войск Польши, генерал Вальдемар Скшипчак считает, что Запад применит ядерное оружие против России в случае атаки на Польшу.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Wirtualna Polska.

«Это правда, что американцы собирались нанести ядерный удар, чтобы остановить Красную армию в Польше. Теперь существует аналогичный план, если Путин ударит. Более того, в военном смысле это наиболее разумно. Для нас, поляков, такой сценарий, конечно, неприемлем. Но если разразится война, никто не будет спрашивать у нас мысли. Мы не будем изменять географическое положение», – отметил генерал Скшипчак.

По его словам, Польша является «фронтовым государством, поэтому она всегда будет областью столкновений, как это предполагалось во время Варшавского договора».

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«Не нужно быть большим стратегом, чтобы знать, что в битве против российской военной машины ни одна армия в Европе, в частности Польше, не имела бы ни одного шанса», – добавил он, отметив важность членства в НАТО и увеличении оборонных расходов.

Добавим, в Южной Корее подсчитали количество ядерных объектов КНДР.
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армияРоссияПольшаВладимир Путинновости мира
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