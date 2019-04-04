По делу о государственной измене Безъязыкова допросили свидетелей

Вчера, 3 апреля, в Шевченковском районном суде Киева во время заседания по делу Ивана Безъязыкова, которого обвиняют в государственной измене, состоялся допрос свидетелей защиты.

Об этом сообщили в пресс-службе Шевченковского районного суда Киева, передает УНН.

«В Шевченковском районном суде Киева во время судебного заседания в деле по обвинению в государственной измене Ивана Безъязыкова состоялся допрос свидетелей защиты. Следующее заседание 21 мая в 11:30», – сказали в пресс-службе суда.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева приобщил к делу о госизмене, в котором фигурирует полковник ВСУ Иван Безъязыков, расшифровки его телефонных разговоров.

Полковнику ВСУ Безъязыкову объявлено подозрение в участии в террористической организации. Экс-начальника разведки одного из армейских корпусов, который после плена перешел на сторону террористов задержала СБУ.

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