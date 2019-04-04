Пассажиропоток через украинские аэропорты в январе-феврале вырос на 21%

Пассажиры в международном аэропорту «Борисполь». Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Пассажиропоток через украинские аэропорты в январе-феврале 2019 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 21% – до 2,814 млн человек.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной авиационной службы Украины (Госавиаслужба).

Согласно оперативным данным, в частности, пассажиропоток на международных линиях увеличился на 22,8% – до 2,491 млн человек. В то же время украинские авиакомпании увеличили перевозки пассажиров по сравнению с январем-февралем 2018 года на 11,6% – до 1,5 млн человек, а на международных линиях – на 12,3% – до 1,344 млн человек.

В течение января-февраля 2019 года украинские авиакомпании выполнили более 13,1 тыс. коммерческих рейсов, что на 3,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает УНИАН.

Как сообщалось, по данным Госавиаслужбы, пассажиропоток через украинские аэропорты в 2018 году вырос по сравнению с 2017 годом на 24,5% – до 20,545 млн человек.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.