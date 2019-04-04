Парламент Великобритании решил отсрочить Brexit

Нижняя палата британского парламента проголосовала за законопроект, который обязывает правительство попросить у ЕС вновь отсрочить Brexit.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на AP.

Законопроект поддержали 313 парламентариев, против были 312. Четвертого апреля его представят на рассмотрение Палаты лордов. Также в законе говорится о том, что Великобритания может покинуть ЕС без соглашения.

Премьер Тереза Мэй сказала, что будет просить ЕС о продлении срока действия Brexit – отложенного уже раз, чтобы предотвратить хаотичное и экономически неблагополучном выхода 12 апреля.

Лидеры ЕС с осторожностью приветствовали попытки британцев. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что будет работать «до последнего часа», чтобы обеспечить надлежащий Brexit, но подчеркнула, что «эти решения должны быть достигнуты прежде всего в самой Британии».

Мэй стремится убедить Брюссель отложить Brexit до 22 мая, чтобы избежать участия страны в выборах в Европарламент, которые пройдут 23-26 мая.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Британия не получит никаких дополнительных коротких отсрочек Brexit, если его парламент не ратифицирует соглашение о выходе к 12 апреля.

В Британии есть время до 12 апреля, чтобы предложить план ЕС – который должен быть принят блоком – либо страна выйдет без соглашения.

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