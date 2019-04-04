Обязательные медицинские обследования накануне каждых выборов – предложение Геращенко

Почему в президенты у нас можно было идти кому угодно. Поэтому нужно четко согласно закону предусмотреть, чтобы лицо, которое претендует на высшую должность, проходило обследование на психическую вменяемость и употребление запрещенных препаратов.

Такое мнение выразил народный депутат Украины Антон Геращенко в эфире программы ДокаZ с Алексеем Шевчуком на телеканале ZIK.

Депутат поддержал инициативу относительно обследования и сдачи анализов кандидатов в президенты.

«Я лично был автором законопроекта относительно психиатрической экспертизы кандидатов в депутаты и президенты. Например, хочешь стать депутатом – сначала пройди анализы и убедись, все ли у тебя в порядке. Ведь в Верховной Раде я встречал отдельных деятелей относительно состояния психического здоровья которых я не уверен. И поэтому хотелось бы, чтобы таких людей было меньше», – подчеркнул Антон Геращенко.

Он заметил, что когда работника принимают на работу в частную фирму или на госслужбу, то обязательно проверяют состояние здоровья и требуют медицинскую справку.

«Почему в президенты у нас можно было идти кому угодно. Я считаю, что нужно четко в соответствии с законом предусмотреть, чтобы лицо, которое кандидует в президенты, проходило обследование на психическую вменяемость и употребление запрещенных препаратов, в частности системного наркотика», – пояснил Геращенко.

Также депутат заметил, откуда возникла идея о проведении анализа.

«Сторонники действующего президента начали дискуссию с намеками на то, что Владимир Зеленский употребляет запрещенные препараты. Соответственно, Зеленский решил отреагировать на обвинения и предложил пройти обследование. А поскольку у президента не было других вариантов, то он согласился. Поэтому ждем результатов!» – отметил Антон Геращенко.

Напомним, Владимир Зеленский отказывается сдавать анализы в медпункте стадиона «Олимпийский», как предлагал действующий Президент Петр Порошенко.

Тогда как владельцами «независимой» лаборатории, в которой Зеленский выразил желание пройти обследование, оказались россияне.

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