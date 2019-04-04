НСК «Олимпийский» уже окружили нацгвардейцы, – журналист

Территорию вокруг Национального спортивного комплекса «Олимпийский» уже окружили бойцы национальной гвардии.

Об этом в Facebook сообщил журналист Левко Стек.

По его мнению, такая активность связана с дебатами.

«А теперь без шуток. Территорию вокруг «Олимпийского» окружили нацгвардейцы. Причины не называют. Но возле стадиона возня. Пожарные машины. Предполагаю, началась подготовка к дебатам», – отметил он.

Ранее сообщалось, что кандидат в Президенты, действующий глава государства Петр Порошенко приглашает кандидата в Президенты, шоумена Владимира Зеленского вместе в медицинском пункте НСК «Олимпийский» сдать анализы на употребление наркотиков и алкоголя.

Напомним, 3 апреля кандидат в Президенты Украины Владимир Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с Порошенко, однако озвучил ряд условий. В частности, они должны проходить на стадионе. Также кандидаты должны сдать анализы на употребление наркотиков и алкоголя. На ответ Зеленский дал своему сопернику 24 часа. В свою очередь, Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на НСК «Олимпийский».

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