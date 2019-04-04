Нация, придумавшая борщ, не может проводить скучные выборы, – политолог

Примерно 98% качества политических дебатов зависит от ведущего. Важно, чтобы он был незаангажированным и следовал этикету.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Комментарии» заявил кандидат политических наук Ростислав Балабан.

«Едва ли не впервые во время политической кампании, не удается в течение двух месяцев «крутить» давно записаны рекламные ролики только с фамилией и именем», – говорит Ростислав Балабан.

Во время политической кампании нужно оперативно давать новый продукт на новые вызовы, обращает внимание кандидат политических наук.

«За день необходимо отвечать или вбрасывать провокацию. Наши избирательные кампании становятся динамическими, и это интересно. Нация, придумавшая борщ, не может проводить грустные и скучные выборы», – говорит эксперт.

Он убежден, что классический избиратель на стадион не придет, однако будут агитаторы, члены команды обеих сторон.

«Когда я участвовал в одном протесте, в фейсбуке было множество желающих пойти на мероприятие – около семи тысяч, но посетило примерно семьдесят человек. Фейсбук – это одна история, а реальный приход ногами – другая», – отмечает Ростислав Балабан.

Кандидат политических наук указывает и на значимость поведения ведущего-модератора политических дебатов.

«Надеюсь, что на дебатах будут только интеллектуальные провокации. Мероприятия, которые будут конкурировать между собой. Вероятно, это не будет формат вопрос-ответ. Возможно, оппоненты попытаются нивелировать реакции друг друга. Примерно 98 процентов зависит от ведущего. Мне бы хотелось, чтобы он был нейтральным. Важен правильный этикет дебатов», – добавляет Ростислав Балабан.

Напомним, заместитель головки ЦИК в 2007-2018 годах Андрей Магера заявил, что дебаты не на «Общественном» должны оплачивать сами кандидаты.





* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.