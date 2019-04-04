НАТО не будет отвечать на агрессию зеркальными действиями, как это делает Россия, – Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс обсудил дальнейшие действия для сдерживания России, если она проигнорирует призывы выполнять договоренности по Договору РСМД с целью сохранения безопасности в Европе.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Вашингтоне, где проходит встреча министров иностранных дел стран-членов Альянса, сообщает собственный корреспондент Укринформ.

«Сегодня утром министры иностранных дел союзных стран подтвердили, что Россия продолжает нарушать Договор РСМД путем размещения дивизионов с ракетами SSC-8 (по российской классификации 9М729 – ред.). Россия превращает мир в более опасное место», – отметил Столтенберг.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты и другие союзники пытались вести переговоры с РФ относительно этих ракет на протяжении нескольких лет, начиная с администрации президента Барака Обамы.

«Мы все соглашаемся, что именно Россия продолжает нарушать этот Договор, и сегодня мы вновь призываем ее вернуться к полному и прозрачному исполнению Договора. Но время течет, и НАТО готовится к миру без ДРСМД», – подчеркнул глава Североатлантического Альянса.

По его словам, министры стран НАТО обсудили путь для продвижения вперед, и какие потенциальные меры нужно задействовать, если Россия не вернется к выполнению договоренностей.

«Мы не будем отвечать зеркальными действиями, как делает это Россия, мы будем оценивать и координировать наши действия, и мы не имеем намерений развертывать наземные пусковые установки для ядерных ракет в Европе», – отметил Столтенберг.

Но в то же время, как подчеркнул генсек, «НАТО продолжит наращивать реальные и эффективные меры по сдерживанию и обороне». Он подчеркнул, что все союзники «твердо преданные» принципам контроля над вооружением и нераспространения оружия массового уничтожения.

Продолжение нарушений Россией Договора РСМД является одним из подтверждений ее дестабилизирующего поведения, подчеркнул глава Организации Североатлантического договора.

Сегодня, 4 апреля, Североатлантический Альянс (НАТО) празднует свое семидесятилетие. 4 апреля 1949 года 12 европейских государств и США образовали блок НАТО.

Ранее генсек НАТО призвал Россию соблюдать условия Договора о нераспространении ядерных ракет.

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