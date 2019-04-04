Настоящая интрига и борьба: известные украинцы высоко оценили первый тур выборов

Журналисты спросили соотечественников, что они думают о результатах первого тура выборов президента Украины.

Об этом сообщает Новое Время.



Максим Лазебник, директор Всеукраинской рекламной коалиции

Прекрасно, когда у избирательного процесса есть настоящая интрига.

Что расстроило больше всего? Реакция сторонников действующего гаранта на результаты. Такого потока обвинений в спектре от дебилизма до инфантилизма примерно трети избирателей я не ожидал. Стыдно за них.

Но, видимо, штаб президента предполагал что-то такое от своих сторонников и заранее призвал их подумать, прежде чем сквернословить. Жаль, что помогло не всем.



Людмила Горделадзе, директор киевского кинотеатра Жовтень

Выборы в Украине – это как роды у молодой мамы: мальчик, девочка – неважно. Главное, чтобы кроха была здоровенькой.



Александр Ройтбурд, художник, директор Одесского художественного музея

Думаю, что Юморина началась на день раньше.

А если серьезно, то я говорил, что буду голосовать за Порошенко, за него и голосовал. С другой стороны, результат Зеленского – это во многом результат просчетов Порошенко.

Я и во втором туре буду голосовать за Порошенко. Понимая, что, скорее всего, [реальность, где] Зеленский – будущий президент страны, больше пугает не меня, а его. Я не думаю, что он реально готов к этой должности.

Впрочем, поживем – увидим. Безусловной катастрофой я это не считаю. Но его неопытность как политической фигуры не может не внушать некоторых опасений, что он сделает ошибочные шаги.

Ну а то, что говорят, мол, он – человек Коломойского, то кроме этого говорят еще и многое другое. Чей он человек, это надо у него спрашивать.



Игорь Гуменный, президент торгово-промышленного холдинга UBC Group

Из неожиданностей первого тура – высокий результат Игоря Смешко и низкий результат радикала [Олега Ляшко]. А также больше, чем я предполагал, набрал Юрий Бойко.

Судя по тому, что произошло, украинцы ищут какого-то волшебного человека, царя или духа, который придет и решит все их проблемы. Украина как была, так, с точки зрения общественного развития, и остается патриархальным, патерналистическим государством. И нам еще надо долго идти к тому, чтобы люди научились связывать свою жизнь с тем, что они будут больше работать, а не с тем, что кто-то придет и «поможет преодолеть нищету».

Но исходя из того огромного отрыва, который получил наш шоумен, вероятно, он и выиграет выборы. Очень сложно представить, что 30% [избирателей] изменят свое мнение. Понятно, что все это протестное голосование против Порошенко.

И здесь очень рискованная ситуация: вдруг те, кто проголосовал за Зеленского и решил проснуться в совершенно другой, сказочной стране, через полгода проснутся, а ничего не изменилось? И тут маятник качнется в другую сторону. А в случае с Зеленским – особенно. Вопрос лишь в том, когда народ проснется. Через полгода ему дадут год.



Ирина Бекешкина, социолог, директор фонда Демократические инициативы

Вполне очевидно, что люди хотят нового качества политики. И на месте Зеленского мог быть и Святослав Вакарчук, и любой другой публичный человек, известная благодаря телевидению.

Заметьте, рейтинг Зеленского подскочил после того, как он вместо президента выступил с новогодним обращением. И многим это понравилось. Кроме того, у него очень профессиональная и талантливая команда политтехнологов. И, в отличие от двух других кандидатов [Порошенко и Тимошенко], там все рассчитано очень точно и целенаправленно.

Что касается Тимошенко. Она же самая талантливая, а вот команда ее, скорее всего, нет. Юлия Владимировна же начинала очень хорошо – у нее был четкий ядерный электорат. Но это наиболее бедная часть населения. Поэтому она решила расширить свою группу за счет умных. И ей такую ерунду написали с этим Новым курсом, что бывший электорат оторопел, а на новый это не подействовало.

Ну а Петр Алексеевич... Даже не знаю, слушает ли он кого-то. Он, конечно, собрал вокруг себя государственников, но этого недостаточно [избирателя]. Поэтому в последние месяцы он начал выплаты пенсий и пособий. И этим немного отобрал электорат у Тимошенко.



Владимир Федорин, сооснователь аналитического центра Bendukidze Free Market Center

Главный стратегический результат первого тура президентских выборов – самая честная процедура голосования в новейшей истории страны.

Главный политический результат – появление кандидата, который побеждает и на западе, и в центре, и на востоке, и на юге.

Главный содержательный результат – поражение политики идентичности, которая пыталась разделить лояльных граждан страны на более и менее правильных. Восстановление универсалистского подхода к тому, что значит быть украинцем.



Эльдар Нагорный, основатель Школы маркетинга SMS

Выборы действительно прошли без подтасовок и вкидов, с чем нас всех надо поздравить. Кандидаты старой формации, которые у власти уже 20 лет, с треском пролетели. Пророссийское, антиукраинское меньшинство стала еще меньше.

Но опасность в том, что побеждает кандидат, который не предлагает никакой программы, без команды, без планов, без опыта и с поддельным образом. Риски как тяжелейшего разочарования, так и огромных ошибок во внешней и внутренней политике огромные. Так что с осторожностью и надеждой ждем второго тура.



Юрий Володарский, журналист, литературный критик

Во-первых, радует, что итоги первого тура совпали с прогнозами социологов и экзит-поллов. Надеюсь, второй тоже будет честным.

Во-вторых, жаль, что Порошенко вышел в финал. Хорошо, что с таким скромным результатом.

В-третьих, истерикой сторонников Петра Алексеевича доволен. Обидно только, что на этой почве поехала крыша у многих моих хороших приятелей.

В-четвертых, дорогие мои добрые приятели и их единомышленники, постарайтесь все-таки не сходить с ума, не тиражировать ложь, не сеять панику и не обзывать оппонентов быдлом – вы от этого имеете очень жалкий вид.

И последнее. Иллюзий по поводу Зеленского я не имею, но с ним хотя бы можно связывать какие-то робкие надежды. С нынешним президентом надежд на изменения нет.



Всеволод Кожемяко, генеральный директор группы компаний Агротрейд

Радует, что была борьба и сохранялась интрига на попадание кандидатов во второй тур. И все прошло спокойно.

А что касается результатов. Так это протестное голосование против политиков старой формации – лживых, которые постоянно говорят неправду и занимаются коррупцией.

Думаю, этим руководствовались те, кто проголосовал за Зеленского. И хотя сам я за него не голосовал, не одобряю оскорблений в адрес кандидата, за которого проголосовали 30% избирателей. Нагнетается какая-то истерия. И это может иметь обратный эффект.

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