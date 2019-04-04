Львовская ОГА обратилась в СБУ относительно Проекта рекультивации Грибовицкой свалки

На рассмотрении Львовской ОГА находится обращение городского председателя Львова Андрея Садового относительно утверждения откорректированного Проекта «Комплексный проект по рекультивации полигона в с. Грибовичи Жовковского района Львовской области. Реконструкция».

Об этом сообщили в пресс-службе ЛОГА.

«Учитывая то, что правоохранительными органами Львовщины по состоянию на сегодня расследуется уголовное производство и факт задержания при получении взятки директором ЛКП «Збиранка» (Грибовицкая свалка) Виталия Филина, Львовская областная государственная администрация считает целесообразным провести правовую оценку указанных выше материалов», – сказано в сообщении.

Следовательно, Львовская ОГА обратилась с соответствующим письмом в Службу Безопасности Украины во Львовской области, а также в Управление защиты экономики во Львовской области для проведения такой оценки.

Как сообщалось, директору Грибовицкой свалки, которого задержали на взятке в почти 5 миллионов гривен, избрали меру пресечения – два месяца пребывания в следственном изоляторе.

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