«Кот в мешке», – Сергей Фоменко про Зеленского-политика

Зеленского-политика пока никто не видел. Это «кот в мешке». Да, есть его программа. Но нам хочется услышать именно его. Ибо если в его кампании – «ні обіцянок, ні пробачень», то это означает, что я вам ничего не должен.

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявил украинский певец Сергей Фоменко.

Директор центра Балто-черноморских исследований Ирина Верещук отметила, что дискутировать кандидаты в президенты могут где угодно: на стадионе «Олимпийский», во дворце «Украина», или даже в цирке, но дебаты должны проводиться в определенный законом срок и в определенной законом форме.

Ирина Верещук также прокомментировала утверждение советника Зеленского Руслана Рябошапки о том, что президент не должен быть хорошим оратором:

«Он действительно не должен быть хорошим оратором. Но когда господин Зеленский встречался с послами, они потом выходили в шоке и говорили, что человек совершенно неподготовленный. А президент должен заниматься не экономикой, не снижением тарифов, не пенсиями, а внешней политикой. Именно ему встречаться с Путиным. Ему дебатировать с серьезными игроками на мировой арене. А если он этого не умеет делать, то для чего ему туда идти?»,– удивляется Ирина Верещук.

Певец Сергей Фоменко добавил, что вся интрига в этой ситуации заключается в том, что страну-агрессора будет представлять не Галустян, а профессиональные политики Путин и Лавров.

«В этом основная интрига. Мы понимаем, что Зеленский инвестировал свою популярность комика в популярность политика. Но Зеленского-политика пока никто не видел. Это «кот в мешке». Да, есть его программа. Но нам хочется услышать именно его. Ибо если в его кампании – «ні обіцянок, ні пробачень», то это означает, что я вам ничего не должен. Это очень странно для политика», – считает Сергей Фоменко.

Напомним, 31 марта в Украине состоялись очередные президентские выборы. 4 апреля ЦИК обработала 100% протоколов в электронном виде на выборах Президента Украины. Согласно обнародованным результатам, лидирует Владимир Зеленский, за него свои голоса отдали 30.24% (5 713 825) избирателей. За Петра Порошенко проголосовали 15.95% (3 014 523) избирателей.

Как сообщалось, Петр Порошенко 5 апреля, в 9 часов утра, ждет Владимира Зеленского в медицинском пункте НСК «Олимпийский».

Напомним, Владимир Зеленский записал ролик, в котором заявил, что согласен на дебаты с Петром Порошенко, однако высказал ряд требований. Самая первая – это должно происходить на стадионе НСК «Олимпийский».

Петр Порошенко подчеркнул, что «дебаты могут пройти на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам», но он готов провести дебаты с Владимиром Зеленским на НСК «Олимпийский».

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