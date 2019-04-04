«Коллекторами» – по субсидиантам: экономист предложил перенять опыт проверки

В других странах верификацию субсидиантов может осуществлять государство или частные компании, которые получают свой процент от найденных неправомерных начислений. Этот опыт стоит перенять в Украине.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил доктор экономических наук Андрей Длигач.

Господин Длигач отметил, что очень положительно относится к монетизации субсидий, потому что в результате этого ожидает снижения потребления энергоресурсов. По его мнению, это гораздо более гибкий инструмент, с помощью которого можно в том числе финансировать энергоэффективность.

«Я ожидаю, что только первые месяцы будет рост долгов. По некоторым направлениям действительно есть определенный рост долгов в пределах 10%. Как для стартового периода монетизации это очень позитивный показатель. А тот инструмент, что субсидия будет начисляться лишь при отсутствии долгов, идеально решает ситуацию», – отметил доктор экономических наук.

В частности, ведущий программы поинтересовался, каким образом можно уменьшить энергопотребление и как определить результат монетизации, эксперт сказал, что это сделать очень просто, потому что есть показатели – сколько газа используется от компаний, которые предоставляют услуги.

«А относительно того, как уменьшить потребление, то можно, например, уменьшить температуру помещений с 22 до 18 градусов. После этого плата действительно существенно снизится. Хоть процент квартирных счетчиков очень мал, но как раз частью этого процесса должна стать персонификация в сфере потребления услуг», – убежден Длигач.

Кроме этого господин Длигач считает: чтобы достичь полного успеха в реализации субсидий, должна быть проведена реальная проверка, которой до сих пор не было сделано.

«Сейчас открылись данные о субсидиантах, которые можно посмотреть в интернете. Можно посмотреть про ваших соседей и задать себе вопрос, почему арендованная квартира сдается с тезисом, что она сопровождается субсидией. Это позорное явление, и верификация должна это решить. Если бы верификация была отдана на аутсорсинг, она бы давно уже работала», – прокомментировал гость программы.

Как отмечалось, ранее Президент Петр Порошенко заявлял, что монетизация субсидий и индексация пенсий является началом эффективных шагов в борьбе с бедностью в Украине.

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