Кличко: Столичная администрация введет единые прозрачные правила для размещения МАФов

Городская власть Киева настроена ввести прозрачные, единые для всех правила и честную конкуренцию по размещению МАФов в столице.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил перед началом заседания Киевсовета, сообщает пресс-служба столичного городского головы.

«Мы готовы к общению с предпринимателями. Впрочем, наша задача – ввести открытые, единые для всех правила игры и честной конкуренции. Мы должны наполнять бюджет города и давать возможность бизнесу работать, но на конкурсной основе», – сказал Кличко.

Он привел пример, когда в 2015 году в бюджет города от аренды площадок для передвижной торговли поступило 280 тысяч гривен за весь год. С введением торгов через систему ProZorro прошлого года столичный бюджет получил уже 18 миллионов гривен.

«Только одна кофейная машина, которая на прозрачных торгах выиграла право размещения торговли у метро «Арсенальная, платит в бюджет города почти миллион гривен. В то время, когда МАФы, которые работают рядом, но по старым правилам, платят 40 тысяч гривен», – отметил мэр столицы.

Он убежден, что такая ситуация – несправедлива и неконкурентна.

Напомним, в Киеве КП «Городской магазин» внедрило проект, по которому легально установленные объекты передвижной торговли обозначать голограммой

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