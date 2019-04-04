Катастрофа Boeing в Эфиопии: самолет столкнулся с посторонним объектом

Самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение в марте в результате столкновения с птицей или другим посторонним объектом.

Об этом со ссылкой на два источника сообщил телеканал ABC, передает УНН.

По его данным, из-за столкновения были повреждены датчик угла атаки лайнера (прибор, который определяет угол крыла относительно горизонтального потока воздуха).

В результате этого, отмечает телеканал, в самолете активизировалась система защиты от сваливания, что привело к его падению.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что эксперты, которые выясняют причины крушения эфиопского лайнера Boeing 737 MAX 8, пришли к предварительному выводу, что ее причиной стал сбой в работе системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System – Система улучшения характеристик маневревості).

Согласно данным бортовых самописцев, MCAS, что является дополнительной защитой от сваливания, автоматически активировалась до того, как самолет начал уходить в пике, то есть фактически способствовала его падению.

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