Кампания Зеленского не укладывается в рамки политической культуры, – аналитик

Нетипичная кампания Владимира Зеленского не укладывается в общие рамки политического процесса и политической культуры, которая сформировалась в Украине за годы независимости.

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявила директор Центра Балто-Черноморских исследований Ирина Верещук.

Ирина Верещук убеждена, что, если накануне второго тура президентских выборов дебаты между двумя кандидатами на высший пост в государстве произойдут, они будут иметь влияние на результаты волеизъявления граждан.

«Они повлияют, потому что это будет нетипично. Мы уже видим нетипичную кампанию кандидата Владимира Зеленского, которая не укладывается в общие рамки политического процесса и той политической культуры, которая уже сформировалась в Украине за годы независимости», – отметила Ирина Верещук.

Она также напомнила, что за время независимости Украины прения происходили между Леонидом Кравчуком и Леонидом Кучмой, впоследствии – между Виктором Ющенко и Виктором Януковичем, впоследствии Юлии Тимошенко пришлось дебатировать самой с собой, потому что Виктор Янукович так и не пришел, а в этом году Тимошенко и сама покинула студию, потому что на дебаты не пришли ни Петр Порошенко, ни Владимир Зеленский. Это, считает Ирина Верещук, было ее тактической ошибкой, ведь нужно было остаться и использовать площадку для выступления на будущее, для парламентских выборов.

Напомним, 31 марта в Украине состоялись очередные президентские выборы. 4 апреля ЦИК обработала 100% протоколов в электронном виде на выборах Президента Украины. Согласно обнародованным результатам, лидирует Владимир Зеленский, за него свои голоса отдали 30.24% (5 713 825) избирателей. За Петра Порошенко проголосовали 15.95% (3 014 523) избирателей.

Как сообщалось, сразу после объявления экзит-полов Петр Порошенко пригласил Зеленского на предвыборные дебаты. Того же вечера Зеленский под давлением журналистов согласился на дебаты. Далее в команде Зеленского заявили, что он готов к дебатам, но если позволит концертный график.

3 апреля команда Зеленского «проявила креатив» и предъявил действующему Президенту ультиматум – провести дебаты на НСК «Олимпийский» в присутствии зрителей и журналистов. Сначала в команде Президента заявили, что гарант не намерен вести дебаты на стадионе и впоследствии сам Петр Порошенко согласился: «Стадион, так стадион!».

В МВД уже заявили, что готовы обеспечить охрану дебатов на НСК «Олимпийский». «Общественное» готово организовать дебаты на НСК «Олимпийский», хотя туда еще никто не обращался с таким предложением. А вот ЦИК не соглашается с такой идеей – это будет агитация, а не дебаты.

Несколько часов назад представитель Порошенко пригласил Зеленского в 9:00 5 апреля в медпункт «Олимпийского» – на медэкспертизу.

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