Как сэкономить на отоплении – специалисты дали советы по установке счетчиков

Установка обычного теплового счетчика обойдется украинцам в 1,5 - 2 тысячи гривен.

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявил директор центра «Институт города» Александр Сергиенко.

В частности г-н Сергиенко отметил, что в Украине есть закон о ЖКХ, где указано, что счетчики устанавливаются за счет граждан. Однако, поскольку в большинстве квартир есть вертикальная разводка, надо ставить счетчик на каждую батарею.

«Я знаю только одного знакомого человека, который поставил себе такие счетчики. Если ставить более простой счетчик, так называемый распределитель, который меряет долю потребления из общедомового счетчика это обойдется дешевле, примерно до тысячи гривен. Но их надо ставить на каждую батарею во всем доме. Этот механизм работает в Чехии, Польше и даже в России», – пояснил Сергиенко.

Кроме того доктор экономических наук Андрей Длигач считает, что установка счетчиков на тепло для населения должна быть одним из обязательных условий программы монетизации субсидий, а в дальнейшем стать общеобязательной.

«Я имею в виду такую схему: если человек хочет субсидию, – он должна поставить счетчик. Но это должно профинансировать государство и рассматривать как часть программы субсидирования», – отметил Длигач.

Как отмечалось, ранее Президент Петр Порошенко заявлял, что монетизация субсидий и индексация пенсий является началом эффективных шагов в борьбе с бедностью в Украине.

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