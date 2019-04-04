Кабмин выделил средства на зарплаты шахтерам

Кабинет Министров Украины принял решение о выделении средств из резервного фонда Госбюджета для выплаты заработной платы шахтерам Украины, в том числе горнякам ГП «Львовуголь».

Об этом информирует пресс-служба ЛОГА со ссылкой на департамент топливно-энергетического комплекса и энергосбережения.

Как сообщалось, шахтеры ГП «Львовуголь» в связи с невыплатой заработной платы за февраль месяц, 5 апреля готовы устроить акцию протеста перед АУ ГП «Львовуголь».

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