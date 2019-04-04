Хотят работать: Японцы «испугались» 10-дневных выходных в честь коронации принца

Жители Японии очень обеспокоены приближающимися каникулами в стране, которые пройдут с 27 апреля по 6 мая 2019 года.

Об этом сообщает The Guardian, пишет Thebabel.

27 апреля в Японии начнется 10-дневный праздник. Он связано с началом новой эры Рейв (Красота и гармония), когда император Акихито отречется от престола, чтобы освободить место для своего старшего сына Нарухито, чье правление начнется 1 мая. Сам праздник закончится 6 мая.

Некоторые работники с ужасом ждут 10-дневного перерыва. Они не знают, чем занять столько свободного времени, и обеспокоены тем, что туристические объекты будут переполнены.

«Честно говоря, я не знаю, как провести время, когда нам неожиданно дают 10 дней отпуска», – прокомментировал изданию произошедшее работник финансовой индустрии Сейшу Сато.

В частности, не радуются таким долговременным выходным люди, которые работают по контрактам, в которых указывается, что их работа оплачивается почасово или посуточно. Они обеспокоены тем, что за выходные их доход сильно сократится.

Поскольку образовательные учреждения на это время также будут закрыты, то некоторые японцы, которые работают в сфере услуг и проведут праздники на работе, переживают, что не смогут уделить достаточно времени и чем-то занять своих детей, которые будут гулять 10 дней.

«Для родителей, которые работают в сфере услуг, 10 дней отпуска – это головная боль. Посляшкольный уход, детские сады – все закрыто», – цитирует издание обеспокоенного отца.

Опрос, проведенный онлайновым туристическим агентством Expedia Japan, показал, что у японцев кратчайший ежегодный отпуск среди работников 19 стран мира. Среднестатистический работник в Японии в течение года уходит в отпуск только на 10 дней.

125-й японский император Акихито в августе 2016 года в специальном обращении к народу выразил желание передать престол своему старшему сыну – принцу Нарухито. Он станет первым за 200 лет императором, который покидает престол по собственному желанию.

Напомним, в Японии озвучили название эры нового императора.

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